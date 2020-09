Es klingt schon seltsam, wenn ein Elchbulle nach seiner Gefährtin ruft. Es ist ein wiederkehrendes "Uah, Uah", ein bisschen wie ein Quaken. Gerade im Herbst während ihrer Brunftzeit wandern und rufen die riesigen Tiere. Einige queren dann die Neiße, um in der Oberlausitz nach einem passenden Partner zu suchen. Erst vor wenigen Tagen war eine Elchkuh in der Nähe von Klingewalde bei Görlitz gesehen worden, berichtet Michael Striese von der Gesellschaft für Naturschutz und landschaftsökologische Forschung Lutra in Boxberg.

Der Experte schätzt, dass aktuell ein Dutzend Tiere durch die Region ziehen. "Bei uns in der Heide- und Teichlandschaft sind die Voraussetzungen für Elche gut. Es gibt ruhige Bereiche, wo Weiden und andere Laubgehölze stehen. In den angrenzenden Kiefernwäldern würden sie auch ausreichend Winternahrung finden", erklärt Striese.

Große Strecken sind für den Elch kein Problem. 380 Kilometer legte in wenigen Tagen ein Bulle zurück, der vor einigen Jahren in der Oberlausitz mit einem Sender versehen wurde. Sogar Brücken nutzt der Elch auf seinen Wanderungen. Bis Dresden hätten es ja schon mehrere Elche geschafft, sagt Striese. Er erwähnt das Jahr 2014, als sich ein Elch bis in ein Dresdner Industriegebiet wagte und sich dort schließlich in einem Bürohaus von Siemens verlief.