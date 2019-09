Es ist wieder Elchzeit in Sachsen: Dieser Tage wurde in Ostsachsen ein Exemplar gesichtet. "Es handelt sich um ein etwas älteres Weibchen, kein Jungtier mehr, das wahrscheinlich auf Partnersuche ist", sagte Michael Striese von der Gesellschaft für Naturschutz und landschaftsökologische Forschung Lutra in Boxberg der Deutschen Presse-Agentur.

Der Biologe hat die Fährte der Kuh südlich der Autobahn Görlitz-Dresden bei Klingewalde entdeckt. "Am frühen Morgen wurde sie schon etwa anderthalb Kilometer von der Neiße entfernt gesehen." Ein Augenzeuge filmte das Tier gut 20 Kilometer entfernt an der Auffahrt Görlitz. "Ich musste kurz stoppen, weil ich dachte, es wäre ein Hirsch", erzählte der Mann einem lokalen Radiosender. In dem von ihm aufgenommenen Video ist zu sehen, wie das nach seinen Angaben etwa zwei Meter hohe Tier an einem Wildzaun scheitert. "Ich bin dann ausgestiegen und darauf zugegangen, so dass er dann über den Zaun gestiegen ist und auf dem Feld dahinter stand."