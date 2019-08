Beide verweisen auf das Strukturstärkungsgesetz Kohleregion: "Der Gesetzesentwurf zum Strukturstärkungsgesetz befindet sich noch in der Erarbeitung, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Einzelheiten mitgeteilt werden können." In diesem Gesetz zum Strukturwandel nach dem Kohleausstieg soll auch die Elektrifizierung der Bahnstrecken nach Görlitz festgeschrieben werden.



Seit Jahren fordern Pendler, Fernreisende, regionale Politik und Wirtschaft eine Modernisierung der Bahnstrecken. Beider Verbindungen sind traditionelle Fernverkehrsanbindung, unter anderem auch in Richtung Polen. Wegen fehlender Oberleitung fahren aktuell keine Schnellzüge. Statt dessen rollen Nahverkehrzüge, die von Verkehrsverbünden bestellt und bezahlt werden.