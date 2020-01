Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest hat Sachsen am Mittwoch in einem 4,5 Kilometer Grenzabschnitt zu Polen einen Elektronetzzaun errichtet. Wie das Sozialministerium mitteilte, soll damit die Wanderung von Wildschweinen aus dem Nachbarland nach Sachsen erschwert werden. Die stromführende Barriere schließt die Lücke zwischen dem durchgehenden Elektronetzzaun entlang der brandenburgisch-polnischen Grenze und der festen Umzäunung des Fürst-Pückler-Parks Bad Muskau. Ob weitere Grenzabschnitte ebenso gesichert werden, will das Ministerium anhand der aktuellen Entwicklung bei weiteren Schweinpestfällen auf polnischer Seite in Grenznähe entscheiden. Das sagte ein Sprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN.