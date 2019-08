Eine umsichtige Bankangestellte hat in Zittau eine Seniorin vor einem großen Fehler bewahrt. Laut Angaben der Polzei hat die 87-Jährige am Bankschalter 18.000 Euro Bargeld abgehoben. Das machte die Bankangestellte stutzig und sie informierte die Polizei.



Wie sich herausstellte, wäre die Seniorin beinahe auf einen sogenannten Enkeltrick hereingefallen. Sie erhielt einen Anruf von einer männlichen Person, welche sie aufforderte zu raten "wer denn dran sei". Die ältere Dame vermutete ihren Neffen am anderen Ende der Leitung, auch wenn seine Stimme etwas anders als gewohnt klang. Diese Bedenken räumte der Anrufer laut Polzei aus, indem er sagte er sei erkältet. Schließlich schilderte der Mann seine vermeintliche Notlage: Er wäre in Görlitz bei einer Versteigerung und benötige 30.000 Euro, sonst würde er alles verlieren. Er übte laut Polizei derart Druck auf die Seniorin aus, dass diese sich in ein Taxi setzte und zu ihrer Bank fuhr.