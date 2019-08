In Neißeaue an der polnischen Grenze hat ein Unbekannter drei Rentner betrogen. Der Mann erschlich sich mit dem Enkeltrick insgesamt 26.500 Euro, Schmuck sowie mehrere Goldmünzen. Wie die Polizei mitteilte, erhielt eine 77-Jährige zunächst einen Anruf, bei dem ihr angeblicher Enkel um 50.000 Euro für eine Auktion bat, um ein Haus in Polen zu ersteigern. Die Frau hob daraufhin zusammen mit ihrem Ehemann 6.500 Euro von der Bank ab. Am vereinbarten Treffpunkt - einem Supermarkt-Parkplatz im polnischen Zgorzelec - übergaben sie das Geld und die Wertsachen dem vermeintlichen Makler.