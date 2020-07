Nach der Attacke auf einen Jugendlichen in Löbau ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Das teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Ein in sozialen Medien veröffentlichtes Handyvideo zeigt, wie der Angreifer türkischer Herkunft dem Opfer einen heftigen Kinnhaken verpasst und später mehrmals auf den jungen Mann eintritt.

Der Vorfall soll sich vergangene Woche Montag in der Grünanlage hinter dem Geschwister-Scholl-Gymnasium ereignet haben. In weiteren Verfahren wird gegen zwei deutsche Mädchen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt - eine 16-Jährige und eine 14-Jährige. Sie stehen im Verdacht, zur selben Zeit am selben Ort ein 14-jähriges Mädchen angegriffen zu haben. Außerdem soll die 16-Jährige ein 17 Jahre altes Mädchen attackiert haben.



Auch gegen einen 40-jährigen Deutschen wird ermittelt - wegen des Verdachts der Volksverhetzung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Videos. Die genauen Hintergründe der Taten sind noch unklar.