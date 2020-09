In Zittau haben in den Städtischen Museen im Franziskanerkloster eine neue Dauerausstellung zu den Waffen der Zittauer Bürger eröffnet. Die Schau in der neuen Rüstkammer dürfte in Sachsen einzigartig sein, denn in kaum einer anderen Stadt ist der Inhalt der früheren Rüstkammer erhalten geblieben. Zu sehen sind Waffen aus mehreren Jahrhunderten, mit denen die Zittauer ihre Stadt bei Angriffen verteidigten

Bildrechte: Städtische Museen Zittau