Die künftigen Straßen werden die aus Mühlrose bekannten Namen tragen: Jagdschlossweg, Am Dorfanger und Am Damm. Parallel zu den Erschließungsarbeiten wurde der Schleifer Friedhof um den Mühlroser Friedhofsteil ergänzt. Geplant ist, ihn am Totensonntag offiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Bildrechte: Leag

Die Erschließungsarbeiten für den neuen Standort des Dorfes Mühlrose in der Lausitz sind weitgehend abgeschlossen. Wie der Energiekonzern Leag mitteilte, soll ab Ende Juli der Bau der ersten Eigenheime im Süden von Schleife beginnen. Die Arbeiten lägen im Plan, so die Leag. "Bereits im Herbst dürften hier die die ersten Bodenplatten für die neuen Häuser auf den vollständig erschlossenen Bauparzellen zu sehen sein."

In den vergangenen zwölf Monaten wurde das 14 Hektar große Gelände erschlossen, auf dem sich zunächst 41 von 60 Mühlroser Grundstückseigentümern ansiedeln werden. Neun bleiben in der Gemeinde Trebendorf, wie es in einer Mitteilung der Leag heißt. Die anderen Einwohner hätten sich dafür entschieden, ganz woanders hinzuziehen. "Allerdings besteht auch jetzt noch die Option, sich dafür zu entscheiden und mit der Mehrheit des Ortes nach Schleife umzusiedeln, Der Baugrund dafür ist vorhanden", so Martin Klausch, Leiter Infrastruktur Bergbau bei der Leag.



Mühlrose in der Gemeinde Trebendorf wird abgebaggert, weil ab Ende dieses Jahrzehnts die unter dem Dorf liegende Braunkohle durch den Tagebau Nochten gefördert werden soll.