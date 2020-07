Die Polizei Görlitz will das stationäre Kamerasystem zur Bekämpfung der Grenzkriminalität ausbauen. Nach Angaben der Polizeidirektion soll bis zum Jahresende ein mobiles System zur Gesichtserkennung und Fahrzeugüberwachung einsatzbereit sein. Außerdem würden weitere Standorte für stationäre Anlagen geprüft, teilte die Polizeidirektion auf Anfrage mit. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Das Kamerasystem in Görlitz ist seit Sommer letzten Jahres im Einsatz. Im August 2019 ging die erste Kamerasäule auf der Altstadtbrücke in Betrieb, mittlerweile werden vier Kriminalitätsschwerpunkte überwacht. Die Überwachungskamera in Hagenwerder werde zeitweilig im Auftrag der Staatsanwaltschaft aktiv geschaltet. Für ihren Dauereinsatz fehlen die rechtlichen Grundlagen.