In Görlitz kennen viele nur die Ausstellungen im Senckenberg Museum für Naturkunde. Doch das sich dahinter ein Forschungsinstitut verbirgt, welches weltweit in einigen Bereichen, wie der Bodenzoologie, in der ersten Liga mitspielt, wissen nur wenige. Doch auch bei der Populationsgenetik sind die Wissenschaftler aus Görlitz ganz vorn mit dabei. Dabei wird beispielsweise anhand von Schädelmerkmalen der Verwandschaftsgrad von Säugetierpopulationen ermittelt. Fast 24.000 Schädel, darunter auch die weltweit größte Schädelsammlung von Wildeseln, stehen ihnen dafür zur Verfügung.

In der Mongolei sind Wildesel vom Aussterben bedroht. Sie werden als Fleischlieferanten für den chinesischen Markt illegal gejagt. Die Wildpferde galten bereits seit 1969 als ausgerottet. Doch einige Exemplare der Przewalski-Pferde hatten in der Gefangenschaft überlebt. Diese Pferderasse ist die letzte noch existierende Wildpferdart.



Die Kontakte zwischen den Görlitzer Wissenschaftlern und ihren mongolischen Kollegen reichen in die DDR-Zeit zurück. Weil der Westen unerreichbar war, wichen die Forscher nach dem Osten aus, in den Kaukasus, in die Wüste Gobi oder in die Steppen der Mongolei. Die Görlitzer Wissenschaftler halfen bei genetischen Analysen, bei der Suche nach seltenen Arten und auch beim Naturschutz, wie beim Schutz der Wildesel und der Przewalski-Pferde in der Mongolei.