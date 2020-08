Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec ist ein kleiner Eselhengst auf die Welt gekommen. "Als die Tierpfleger am Morgen des 6. August ins Gehege kamen, stand er einfach da", sagte Kuratorin Katrin Hammer MDR SACHSEN. Eselmutter Camilla hatte den Kleinen in der Nacht nach einjähriger Tragzeit allein auf die Welt gebracht. Es ist das mittlerweile 19. Fohlen der 22 Jahre alten Eselstute. Der Naturschutz-Tierpark hat ihren Nachwuchs auf den Namen Otto getauft. "Alle im Team waren sich einig, dass er einfach wie ein Otto aussah", erklärte Katrin Hammer dazu.

In einigen Wochen wird Otto nicht nur Muttermilch trinken, sondern auch Heu knabbern und irgendwann den Tierpark verlassen. Dann kommt er entweder in einen anderen Zoo oder an Privatleute. "Er gelangt in gute Hände, das überprüfen wir immer vorher", betonte Katrin Hammer. Neben dem kleinen Otto verwies sie auch auf die vielen anderen Kinderstuben des Tierparks. So gebe es Nachwuchs bei den Mangusten, Stachelschweinen, Ziegen und Schafen. "Besonders stolz sind wir auch auf den achtfachen Nachwuchs bei den Gazellen", meinte Hammer.