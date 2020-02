Der Petitionsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel wird sich schneller als erwartet mit den Einwänden gegen den Ausbau des polnischen Braunkohletagebaus Turow beschäftigen.



Wie die Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag am Donnerstag mitteilte, hat der Ausschuss am Mittwoch entschieden, dass die Petition im Eilverfahren behandelt wird. Weil zeitgleich die EU-Kommission über die Einwände in Kenntnis gesetzt wurde, gebe es eine Zeitersparnis von fünf bis sechs Monaten.



In seiner Sitzung am 16. und 17. März wird sich den Angaben zufolge der Petitionsausschuss abschließend mit der Eingabe befassen und ein Statement erstellen. Dabei werden auch die zuständigen Petenten aus Tschechien noch einmal gehört.