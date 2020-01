Bei einer Explosion sind in der Nacht zum Montag 13 Fensterscheiben eines Hauses in Bertsdorf-Hörnitz geborsten. Die Polizei in Görlitz teite mit, Unbekannte hätten einen explosiven Gegenstand gegen die Haustür geworfen. Ob es sich um einen Böller oder einen anderen Sprengsatz gehandelt habe, müsse noch ermittelt werden. Der Schaden belaufe sich auf ungefähr 1.000 Euro. Das Haus sei bewohnt. Verletzt wurde niemand.