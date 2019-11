Zwei Tage nach der Explosion in einer Sondermüllentsorgungsanlage ist im tschechischen Liberec ein Mann gestorben. Nach Medienberichten erlag er am Donnerstag seinen Verletzungen. Ein zweiter schwerverletzter Angestellter wird noch im Krankenhaus behandelt.

Bei der Explosion am Dienstag waren insgesamt acht Mitarbeiter der Müllentsorgungsanlage in der tschechischen Gemeinde Hamr na Jezere (Hammer am See) verletzt worden. Auch zehn Feuerwehrleute mussten wegen der Schadstoffe in der Luft ärztlich behandelt werden. Über die Ursache der Explosion gibt es noch keine Angaben.