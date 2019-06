Im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sind besonds weitergereiste Schmetterlinge aufgetaucht. Die Reservatsverwaltung teilte mit, es seien Distelfalter. Sie fliegen von Afrika bis nach Skandinavien und rasten in der Oberlausitz. "So einen großen Einflug von Distelfaltern habe ich seit 10 Jahren nicht mehr beobachtet", berichtet Mario Trampenau, Ranger und Insektenkenner vom Unesco-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.

Im Winter starteten die Schmetterlinge im Sudan oder in Äthiopien, um auf die arabische Halbinsel zu fliegen, denn dort blühte in diesem Frühjahr kurz die Wüste, da es ausreichend Regen gab. Nach Ankunft legten die Falter ihre Eier ab, und eine neue Generation entwickelte sich. Diese flogen weiter über den Nahen Osten, die Türkei auf den Balkan und gelangten schließlich bis nach Sachsen. "Man sieht so manchem ausgeblichenen und zerfransten Falter seinen langen Flug an", so Trampenau.