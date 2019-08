Das Feuer in der ehemaligen Elektromotorenfabrik am Zittauer Stadtrand ist gelegt worden. Das haben die Untersuchungen der Brandursachenermittler ergeben. In dem leerstehenden Gebäude hatte es am Sonntag gebrannt. Die beiden oberen Etagen und das Dach standen in Flammen.



Seit rund einem Jahr gibt es immer wieder Brände, vor allem im benachbarten Olbersdorf. Jedes Mal wird Brandstiftung festgestellt. Die Polizei ermittelt auch zu einer möglichen Brandserie.