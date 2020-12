In den Revieren zwischen Bad Muskau und Görlitz dürfen die Jäger derzeit die Jagdruhe der Wildschweine ignorieren. Auf diese Weise soll in Sachsen die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zumindest eingedämmt werden. Allerdings wird trotzdem nicht das ganz große Halali auf "Schwarzkittel" geblasen. Sogenannte Drück- oder Treibjagden sind weiterhin untersagt. Auch der Einsatz von Jagdhunden zum Aufspüren des Wildes ist nicht genehmigt.

In Brandenburg sind mittlerweile 278 ASP-Fälle offiziell bestätigt worden, in Sachsen 15. Die infizierten Borstenviecher wurden alle im Landkreis Görlitz rings um Bad Muskau entdeckt. Deshalb hat vor wenigen Tagen das Sächsische Sozialministerium die Kern- und Pufferzone zwischen Bad Muskau und Görlitz auf 762 Quadratkilometer erweitert. Für jedes erlegte Wildschwein - vom Frischling bis zum alten Eber - zahlt das Sozialministerium eine "Rüsselprämie" von 150 Euro, offiziell Entnahmeprämie genannt. Selbst Muttersauen samt Nachwuchs werden derzeit nicht geschont.

Der Bestand der Tiere im gefährdeten Gebiet wird auf 1.200 Exemplare geschätzt. Ihnen soll nunmehr nach tschechischem Vorbild der Garaus gemacht werden. Im benachbarten Nordböhmen konnte durch den radikalen Abschuss die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindert werden. Doch "Schwarzkittel" sind pfiffig und eine erfahrene Bache hat mit ihrer Rotte schon so manchen Jäger umschlagen, ist also der Gefahr rechtzeitig ausgewichen. Ohnehin fragt sich derzeit mancher Waidmann, nachdem er stundenlang angesessen hatte: "Wo sind die Schweine?" Noch im Herbst wechselten riesige Rotten mit mehr als 40 Exemplaren aus dem Mais in die Dickung. Vielleicht geistert auch deshalb ein Gerücht durch die Lausitzer Kiefernwälder: "Soldaten der Bundeswehr sollen es richten, als Jäger oder als Helfer bei der Jagd!"



Was allerdings in der Bundeswehr im Dunkeln normal ist, soll jetzt auch gegen pfiffige Bachen und Keiler zum Einsatz kommen. Ab sofort sind Nachtsichtgeräte und Restlichtverstärker in den Revieren an der Neiße erlaubt. Ob die teure Elektronik etwas bringt, werden erst die nächsten Wochen zeigen. Zudem kann sich nicht jeder Jäger die "teuren" Hilfsmittel leisten. Ohnehin sind Nachtsichtgeräte und Restlichtverstärker als nicht "waidgerecht" in Teilen der Jägerschaft verpönt.