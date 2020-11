Unter dem Motto "Die Weihnachts-Feuerwehr on Tour" hat die Feuerwehr Weißwasser am Sonnabend den Advent eingeläutet. Mit beleuchteten historischen Feuerwehrfahrzeugen rollten sie am Vorabend des ersten Advents durch die Oberlausitz. Mit ihrer Lichterfahrt wollten die Kameradinnen und Kameraden den Menschen ein bisschen Vorfreude und Licht bringen, nachdem so viele Weihnachtsmärkte und Feiern in diesem Jahr ausfallen müssen, hieß es von den Veranstaltern.