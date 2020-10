Die Feuerwehr in Ostritz hat am späten Mittwochabend 240 Schafe am Neißeufer in Sicherheit gebracht. Stadtwehrleiter Matthias Franke sagte, der Schäfer habe um Hilfe gebeten. Der Wasserstand der Neiße war nach dem Dauerregen angestiegen. Der Schäfer hatte Sorgen, seine Tiere könnten in Panik geraten und ertrinken. Mit Wathosen ausgestattet haben die Feuerwehrleute die Schafe auf einen Damm und vor dort in den sicheren Stall getrieben. Laut Feuerwehr sind Teile der Neißewiesen inzwischen überschwemmt.