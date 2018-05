Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Feuerwehr-Fördervereins am 2. Juni wird deshalb in Weißwasser eine Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt gegen Rettungskräfte veranstaltet. Körperliche Angriffe gab es gegenüber den Feuerwehrleuten aus Weißwasser zwar noch keine, dennoch sei es an der Zeit, die Öffentlichkeit aufzurütteln, findet Preußing. Der Förderverein hat Politiker verschiedener Parteien angeschrieben, damit sie sich mit dem Thema am Sonnabend auseinandersetzen. Denn Weißwassers Brandbekämpfer fürchten, dass es nicht bei den Pöbeleien bleibt. "Ich habe Angst, dass Einsätze eskalieren. Ich möchte aber, dass meine Leute unbeschadet zurückkommen", erklärt Sven Müller.