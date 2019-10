In Zittau werden wieder Ideen für den Film-Mitmach-Wettbewerb "Zittau48" gesucht. Hobbyfilmer sind am 15. November aufgerufen, einen Kurzfilm zu einem der vorgeschlagenen Themenbereiche zu drehen. Das Thema wird 48 Stunden vor der Filmpremiere bekannt gegeben, so Patrick Weißig vom Organisationsteam.