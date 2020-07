Für die Gespräche zur geplanten Filmakademie hatte sich die Stadt eine filmreife Kulisse ausgesucht: Das Görlitzer Jugendstilkaufhaus. Durch den Film "The Grand Budapest Hotel" wurde es weltberühmt und damit ein Symbol für "Görliwood". Ein passender Ort also, an dem Oberbürgermeister Octavian Ursu gemeinsam mit Vertretern der Filmbranche und dem Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz die Pläne für die Filmakademie vorantrieb. Es geht um die Ausbildung von Fachleuten in filmhandwerklichen Berufen.

Denn gutes Personal wird gebraucht, da sind sich die Fachleute einig. Peter Badel von der Filmuniversität Babelsberg nimmt das Jugenstilkaufhaus als Beispiel: "Hier muss Dekoration verteilt werden, alles was kaputt ist, darf man nicht sehen. Also braucht man Requisiteure, man braucht Ausstatter, man braucht Leute, die das zeichnen können." Aber auch Kameraassistenten und Fachleute im digitalen Bereich werden immer wichtiger, um Szenen virtuell umsetzen zu können.

Neben der handwerklichen und technischen Richtung könne die Hochschule aber auch im Bereich Management fachspezifische Ausbildung anbieten, so Rektor Kratzsch. In einer Arbeitsgruppe sollen nun die Lehrpläne der Studiengänge ausgearbeitet werden. Sie könnten berufsbegleitend oder als Bachelorstudium in der Hochschule absolviert werden – vielleicht schon ab dem Sommersemester 2021. Allerdings muss zuvor noch die Finanzierung geklärt werden. Die Initiatoren der Filmakademie setzen dabei auf die Unterstützung der Landesregierung. Sie hatte bereits im Koalitionsvertrag verankert, dass sie sich für ein Aus- und Weiterbildungszentrum für Medienberufe in Sachsen einsetzen will.