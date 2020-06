Die Betreiber der Filmnächte "Hillersche Villa" Die Hillersche Villa ist ein soziokulturelles Zentrum in Zittau, das ganzjährig ein breitgefächertes Kulturangebot bereithält, um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. Sie betreiben unter anderem das Kronenkino in der Webervorstadt.

Auch in anderen Städten in Sachsen sind die Filmnächte schon angelaufen. Die Filmnächste in Chemnitz laufen bereits seit dem 18. Juni. Seit dem 25. Juni gibt es die Filmnächte in Dresden. Für die Filmnächte im Scheibenholz auf der Leipziger Galopprennbahn sei auch ein Sommerkino geplant so die Veranstalter. Hier müsse das Hygienekonzept noch abgenommen werden.