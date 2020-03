Da hat man eigentlich geglaubt, es wurde schon jeder Witz über den merkwürdigen Klopapier-Fetisch der Deutschen gemacht, nun setzt ein Fleischer in Spitzkunnersdorf im Landkreis Görlitz noch einen drauf: Er gibt bei jedem Einkauf eine Rolle gratis dazu.

Auf Facebook schreibt Juniorchef Sebastian Herzog: "Auch in dieser momentanen Schei*situation stehen wir Euch zur Seite und helfen weiter. Bei jedem Einkauf gibt es ab sofort eine Rolle Klopapier GRATIS obendrauf, kein Scherz."

Die Aktion kommt bei den Facebookbesuchern der Fleischerei unterschiedlich an. Manche finde es eine "coole Aktion", "zum Schmunzeln" und scherzen: "Falls es mal dünne kommt". Andere halten es für "Blödsinn" und "einfach geschmacklos". Ein User wirft dem Fleischer vor, aus der Not der Menschen Profit zu schlagen. "Wieviel gehamstert haben Sie? Wahrscheinlich sämtliche Supermärkte in der Umgebung leergekauft, damit Sie mit diesem Mist werben können, hm? Während die Leute im Supermarkt vor leeren Regalen stehen."