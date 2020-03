Das Einreiseverbot gilt ab Sonnabend, dem 14. März, 0 Uhr. Die Grenzübergänge nach Tschechien werden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend geschlossen. Der Übertritt wird nur in Ausnahmefällen wie für Deutsche mit Wohnsitz in Tschechien möglich sein und nur an sieben ausgewiesenen Grenzübergängen zu Deutschland und vier zu Österreich.