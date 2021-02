Bildrechte: Jenny Böhme

Bananenbrot Bananenbrot ist ein Klassiker. Es eignet sich prima zur Resteverwertung überreifer Bananen.



3 reife Bananen (je reifer, desto süßer das Brot)

1 Ei

275 g Mehl

1 EL Backpulver

3 EL Milch (auch pflanzliche Alternative möglich)

60 ml neutrales Öl



Heize den Backofen auf 175°C Ober- und Unterhitze vor.

Schäle die Bananen und püriere sie zu einem feinen Mus.

Rühre das Ei unter.

Füge das Mehl, das Backpulver, die Milch und das Öl hinzu und mixe alles zu einem geschmeidigen Teig. Ist er zu fest, so füge noch etwas mehr Milch hinzu.

Fette eine Kastenbackform ein und fülle den Teig ein.

Backe das Bananenbrot für etwas eine Stunde.



Variationsideen:



Rühre Rosinen in den Teig.

Schäle und würfle einen Apfel und rühre ihn unter.

Würze den Teig mit gemahlener Vanille oder Ceylon-Zimt.

Bäckst du das Brot für ältere Kinder oder Erwachsene, so sind auch gehackte Nüsse eine tolle Ergänzung.



Rezeptidee: Jenny Böhme