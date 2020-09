Ein Krankenpfleger aus Pulsnitz ist vom Verdacht des Totschlags freigesprochen worden. Das Landgericht Görlitz sah die Unschuld des 32 Jahre alten Angeklagten als erwiesen an. Der Pfleger war Betreuer eines im April 2019 verstorbenen Mannes, der seit 2003 im Wachkoma lag. Ihm war vorgeworfen worden, seinem Patienten unverzichtbare Medikamente vorenthalten zu haben.

Die Richter stellten in ihrem Urteil am 28. September fest, dass der Angeklagte zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die Behandlung des Verstorbenen hatte. Die habe in den Händen des Krankenhauses und des Hausarztes gelegen.