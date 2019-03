Hunderte Menschen feiern beim Friedensfest in Ostritz

Bildrechte: xcitePRESS

Der Marktplatz in Ostritz ist gut gefüllt. 500 bis 600 Menschen reden, spielen, singen oder trinken miteinander Kaffee. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Veranstalter Michael Schlitt vom Internationalen Bildungszentrum IBZ in Ostritz ist sehr zufrieden mit bisherigen Verlauf des Friedensfests. Am Sonnabend hat er bis zum Nachmittag etwa 2.000 Besucher gezählt. Es sei den Ostritzern wieder gelungen, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen.

Wenn man sich jetzt auf dem Marktplatz umschaut, dann ist das genau dieses weltoffene, tolerante Bild, das wir von unserer Stadt in die Öffentlichkeit transportieren wollen. Das kann man hier wirklich genau so sehen. Michael Schlitt Internationales Bildungszentrum IBZ

Reggae gegen Rechts

Während die Menschen auf dem Markt friedlich feiern, ist nur 200 Meter entfernt die Polizei in Alarmbereitschaft. Denn auf einem privaten Grundstück in der Nähe des Bahnhofs soll am Abend ein Rechtsrockkonzert stattfinden. Seit Sonnabendnachmittag reisen die Teilnehmer an. Es sind aber deutlich weniger als bei den Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Die Beamten kontrollieren auf der B99 stichpunktartig Versammlungsteilnehmer, die Richtung Ostritz unterwegs sind. Von der polnischen Seite der Neiße schallen den Besuchern des Rechtsrockfestivals Reggae-Klänge entgegen. Der Protest ist von den polnischen Versammlungsbehörden bis 20 Uhr genehmigt.

"Sachsen ist kein Nazi-Bundesland"

Auf dem Marktplatz spielen indes drei Jugendliche aus Zittau Tischkicker. Tim und Anni sind zum ersten Mal zum Friedensfest gekommen. Tim will zeigen, "dass Sachsen kein Nazi-Bundesland ist und dass es hier auch coole Leute gibt". Und auch Anni will mit der Teilnahme am Friedensfest deutlich machen, dass sie die angemeldete rechte Veranstaltung nicht gutheißt. Janosch ist bereits das dritte Mal dabei. Zivilcourage will er damit zeigen und sich gegen Neonazis aussprechen.

Es kann nicht sein, dass die hier ihre Hitlergrüße zeigen und dafür nicht bestraft werden. Das finde ich nicht gut. Janosch Besucher des Friedensfests