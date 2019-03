Familienministerin Giffey zu Gast beim Friedensfest in Ostritz

Mit dem zweitägigen Friedensfest an diesem Wochenende reagieren Veranstalter, Vereine und Anwohner auf ein neuerliches Treffen von Neonazis in der ostsächsischen Kleinstadt. Für den Sonnabend ist ein Rechtsrock-Konzert im ehemaligen Hotel "Neißeblick" angemeldet worden. Die Polizei rechnet mit rund 500 Teilnehmern. Dagegen zeigen 150 Künstler und andere Akteure mit Theater, Konzerten, Lesungen und Kabarett Flagge. Zudem sind die Bürger eingeladen, sich an einer Lichterkette zu beteiligen.

Bildrechte: xcitePRESS