Das für den 26. und 27. September geplante Friedensfest in Ostritz an der Neiße kann stattfinden. Wie die Organisatoren mitteilten, genehmigte das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz das Hygienekonzept für die Veranstaltung. Demnach müssen die Besucher zum Schutz vor Corona-Infektionen teilweise eine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Die Maskenpflicht gilt demnach im Eingangsbereich, bei den Mitmachangeboten, beim Toilettenbesuch und in Warteschlangen an Imbissständen und anderen Verpflegungsstellen. Zudem wird die Nutzung der Corona-Warn-App empfohlen.