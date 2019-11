Der Friedhof in Görlitz ist das zweite Jahr in Folge mit einem Gewinn aus dem Geschäftsjahr gegangen. Der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 36.000 Euro. Die Gesamtbilanz liegt bei 3,8 Millionen Euro. Der Görlitzer Stadtrat segnete den Jahresabschluss am Donnerstag entsprechend ab.