Für Sabine Bauer-Helpert steht schon lange fest, dass sie sich auf dem Friedhof in Görlitz mit ihrer bereits verstorbenen Partnerin Claudia ein Grab teilen will. "Als wir nach Görlitz gezogen sind und hier spazieren gingen, ist uns das Grabfeld aufgefallen", erzählt Bauer-Helpert. Auch Katze Nelly soll mit ins Grab. Das ist in Sachsen momentan nur auf dem Friedhof in der Neißestadt erlaubt. Die ehemalige Pastorin wusste sofort, dass sie sich so eine Bestattung wünscht.