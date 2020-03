Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn hatte der Findlingspark Nochten am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison seine Türen geöffnet. Die Besucher konnten für einen Tag die ersten Frühblüher bewundern. Das nächste Mal ist dies erst wieder zur offiziellen Eröffnung der Parksaison am 13. März möglich.



Seit 2003 zeigt der 20 Hektar große Landschaftsgarten in Sichtweite des Kraftwerkes Boxberg nicht nur tausende Findlinge, sondern Stauden und Gehölze. In sieben Themengärten kann man von März bis November immer wieder neue Pflanzen entdecken. Im zeitigen Frühjahr sind dies vor allem die Winterheide, Alpenveilchen, Krokusse und Lenzrosen.