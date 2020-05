Die B6 war drei Stunden voll gesperrt. Eine der verletzten Insassinnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem weißen Fahrzeug, das an dem Unfall beteiligt war.

Die B6 war drei Stunden voll gesperrt. Eine der verletzten Insassinnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem weißen Fahrzeug, das an dem Unfall beteiligt war. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Bei einem Verkehrsunfall sind im Landkreis Görlitz fünf Insassen eines Autos verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonnabend mitteilte, war nach bisherigen Erkenntnissen ein 18-jähriger Autofahrer am Freitagabend einem anderen Fahrzeug ausgewichen, das ihm die Vorfahrt genommen hatte. Dabei habe er offenbar die Kontrolle über das Auto verloren, überschlug sich und kam von der Straße ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der 19-jährige Beifahrer sowie drei Insassinnen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.



Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Dabei benötigt sie dringend Hinweise zu dem anderen Fahrzeug, dem der 18-Jährige ausgewichen ist. Laut Polizei soll es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Hinweise nehmen das Autobahnpolizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591/3670 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.