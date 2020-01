Nachdem die Görlitzer Eisbahn am Sonntag ihre Pforten am Obermarkt für diese Saison geschlossen hat, besitzt sie einen ganzen Fundus an liegen gebliebenen Handschuhen, Schals und Mützen. Aber auch Schlüssel und Fahrradhelme warten auf ihre Eigentümer. Wer etwas vermisst, kann beim Fundbüro der Stadt Görlitz unter der Rufummer 03581/671522 nachfragen.