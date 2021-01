Allein in Deutschland beschäftigen die beiden Hersteller zusammen rund 9.000 Menschen. In der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns hatte es in den vergangenen Jahren mehrfach Umstrukturierungen gegeben. Die Übernahme werde für Beschäftigte, Kunden und Lieferanten einen Mehrwert schaffen, teilte Bombardier Transportation mit. Für die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten biete sich die Chance, Teil des neuen Weltmarktführers außerhalb Chinas zu sein - zu einer Zeit, in der weltweit in Züge investiert werde, um Verkehr nachhaltiger abzuwickeln.

Bombardier ist besonders im Osten Deutschlands stark vertreten. 2.200 Stammbeschäftigte und Leiharbeiter arbeiten in Hennigsdorf bei Berlin und 1.000 in Bautzen. 800 Mitarbeiter gibt es in Görlitz - so wie auch an den westdeutschen Standorten Mannheim und Siegen. In Kassel sind es 600. Kleinere Standorte sind Braunschweig und Berlin.