Vor mittlerweile sechs Jahren hatten die Ton- und Kieswerke Kodersdorf (TKK) beantragt, in einer Kiesgrube im Mückenhainer Forst eine Deponie für gering belastete Abfälle zu errichten. Den Antrag hatte die Landesdirektion Sachsen im Herbst vergangenen Jahres abgelehnt . Sie begründete dies unter anderem damit, dass die Zufahrt zur geplanten Deponie keine öffentlich benutzbare Straße sei. Die für die Genehmigung der Deponie nötige Zustimmung der privaten Straßeneigentümer sei nicht erbracht worden.

Außerdem prüft die Landesdirektion weiter, ob Bedarf für die neue Deponie besteht. Denn eigentlich ist der Regionale Abfallverband Ravon für die Entsorgung und das Deponieren von Abfällen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz zuständig. Inwieweit deshalb die Deponie der TKK nötig ist, wird die Behörde also erneut hinterfragen. Wie lange sich das Verfahren hinziehen wird, sei derzeit schwer zu sagen, so ein Behördensprecher.