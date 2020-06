Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau beginnt ab sofort mit einer Reihe kleinerer Veranstaltungen. Wie die Theaterbetreiber mitteilten, lautet das Motto der Veranstaltungen "Künstlerische Miniaturen in der Corona-Zeit". Zum Auftakt werde es ein Klavierkonzert der Pianistin Ragna Schirmer in Görlitz zu hören geben. Da pro Vorstellung nur 30 Leute im Theater sein dürfen, werde das Konzert zweimal am Abend gespielt. Eine Zusatzvorstellung ist für den 7. Mai geplant, so die Betreiber.