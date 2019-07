Der Görlitzer Landrat Bernd Lange will sich am Montag mit den streikenden Musikpädagogen der Kreismusikschule Dreiländereck zu einem Gespräch treffen. Dabei geht es nach Angaben der Kreisverwaltung um die Forderungen der Pädagogen, nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt zu werden. Musikschullehrer verdienen laut Gewerkschaft bis zu einem Viertel weniger.



Monatelange Verhandlungen um einen Haustarifvertrag scheiterten bisher. Vor den Sommerferien gab es eine ganze Woche Warnstreiks bei der Kreismusikschule Dreiländereck. Weitere Streiks will die Gewerkschaft nicht ausschließen und fordert ein Angebot der Kreisverwaltung.