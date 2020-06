Von solchen Besucherzahlen kann Görlitz heute nur noch träumen: Die Gewerbe- und Industrieausstellung 1885 lockte nach historischen Quellen nicht nur 1.424 Aussteller, sondern auch 1,2 Millionen Besucher an. Das Gelände rings um die Oberlausitzer Gedenkhalle, auch Görlitzer Ruhmeshalle genannt, war damals Messegelände. Einige Gebäude, die extra für die damalige Ausstellung gebaut worden sind, stehen noch heute: inige Ausstellungspagoden, die bis heute als Gartenhäuschen genutzt werden, das marode Weinberghaus und der Aussichtsturm daneben. An den Erfolg von damals, wenn auch ein paar Nummern kleiner, will Gerd Weise vom Görlitzer Kulturservice anknüpfen. Die dramatischen Umsatzeinbrüche der Görlitzer Händler und Gastronomen brachten ihn auf die dee. Die Konjunkturerwartungen der Händler nach einer Analyse durch die Industrie- und Handelskammer. Dem Abschwung setzen Görlitzer eine neue Idee entgegen: eine Leistungsschau in der Innenstadt während der Adventszeit. Bildrechte: Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

Schaufenster für Handel, Handwerk und Betriebe

Der traditionsreiche Schlesische Christkindelmarkt zu Görlitz bekommt am zentralen Postplatz einen modernen Ableger. "Dieser zweite Markt orientiert sich aber nicht an den üblichen Märkten zur Adventszeit, sondern soll den Gedanken der Gewerbe- und Industrie-Ausstellungen von 1885 und 1905 aufnehmen und fortführen", erklärt Kulturmanager Gerd Weise. Der neue "Weihnachtsmarkt" soll Messecharakter haben und die Leistungsfähigkeit des Handels, des Handwerks und der Betriebe in der Oberlausitz demonstrieren. Das Erscheinungsbild der alten Ausstellungspagoden soll der neue "Weihnachtsmarkt" erhalten. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Bustouristen im Visier

Vom 27. November bis 23. Dezember will sich die Stadt ringsum und auf dem Postplatz als wirtschaftlich aufstrebende Stadt präsentieren. Weiße Pagoden, stimmungsvoll beleuchtet, sollen im Gründerzeitviertel das Angebot des Schlesischen Christkindelmarktes in der benachbarten Altstadt ergänzen. "Shoppen in der Gründerzeit, genießen in der Altstadt mit dem Christkindel", fasst Gerd Weise seine Idee zusammen. "Der Schlesische Christkindelmarkt lockte in den vergangenen Jahren immer mehr Touristen an", sagt Weise und verweist auf die nachfolgende Grafik. "Die Übernachtungen im Dezember haben deutlich zugenommen!" Der Schlesische Christkindelmarkt sorgt nach Ansicht von Kulturmanager Gerd Weise für den Anstieg der Übernachtungen im Dezember. Bildrechte: Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

Dieser "Weihnachtsmessemarkt" mit lokalen Produkten könnte ein neuer Magnet für Touristen werden und Impulse für den Einzelhandel setzen, meint auch Oberbürgermeister Octavian Ursu. Weil der Markt in Gründerzeit bereits am Vormittag und nicht erst, wie der Christkindelmarkt am späten Nachmittag öffnen soll, kommt er insbesondere Bustouristen entgegen. Erste Skizzen für den neuen Weihnachtsmarkt in Görlitz Bildrechte: Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

Grenzregion und Industriestandort

In den Pavillons sollen nicht nur Produkte aus der Region angeboten und traditionelles Handwerk vorgestellt werden, auch moderne Produkte oder Dienstleister sollen sich präsentieren. Zudem können Besucher beispielsweise in einer niederschlesischen Backstube alte und neue Rezepte aus der deutsch-polnischen Grenzregion kennenlernen. Eine Pagode wird zur Bastelstube, in der Kinder und Erwachsene zum Experimentieren und Geschenke basteln Ideen finden sollen.