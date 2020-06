Claus Schierz, Enrico Gerber und Radik Nizamov stehen vor drei haushohen Schmelzanlagen in einer Halle auf dem TELUX-Gelände in Weißwasser. Seit acht Jahren stehen die Anlagen still. Die drei Männer wollen sie mit ihrer Firma Glass Fibre Textiles (GFT) wieder in Betrieb nehmen, um damit Spezialglas herzustellen. Ihr Ziel: Die Anlage so umrüsten, dass sich damit Rohglas zur Produktion von Glasfasern erzeugen lässt. Schierz zeigt auf eine mit Schamottgestein umhüllte Schmelzrinne. Sie gehört zu den wenigen Bauteilen, die für das Vorhaben der GFT GmbH ausgetauscht werden müssten.

Lange war Claus Schierz auf der Suche nach einem geeigneten Standort, an dem sich Glasfasern ohne viel Aufwand produzieren lassen. Dann kam dem gebürtigen Oberlausitzer Weißwasser in den Sinn – eine Glasmacherstadt mit langer Tradition. Bis zur Wende stellten im Spezialglaswerk "Einheit" 1.300 Mitarbeiter Glaskolben und -röhren für Lampen und Fernseher her. Heute mischen bei dem Nachfolgebetrieb Telux nur noch 16 Angestellte Ausgangsstoffe für die Glasproduktion.

Ein Ort, wie geschaffen für Schierz' Vorhaben

"Ich habe gesehen, dass hier etwas schlummert: Kapital in Form von Gebäuden, Maschinen und Ausrüstung, die aus der ehemaligen Rohglasherstellung noch vorhanden waren", sagt Claus Schierz. "Diese Grundstufen kann man sehr gut nutzen, um daraus Glasfasern zu machen. Das war in Weißwasser nicht bekannt."

Für Schierz aber war klar: Seine Idee Rohglas selbst herzustellen, in einer zweiten Stufe Glasfasern daraus zu ziehen und diese schließlich zu Endprodukten zu veredeln, muss hier verwirklicht werden. Im April bezog er mit seinen beiden Kollegen ein Büro an der Straße der Einheit. Seitdem treibt er die Realisierung seines Vorhabens vor Ort voran.

Die Fasereigenschaften selbst bestimmen können

Im sogenannten Neuwerk will GFT textile Verarbeitungsmaschinen aufbauen. Dort sollen die Glasfasern zu Vliesstoffen und Formteilen weiterverarbeitet werden, die Temperaturen bis zu 1.100 Grad aushalten. "Unsere Wettbewerber und auch wir selbst waren bisher auf die Fasern angewiesen, die uns der Markt anbietet. Wir konnten die Eigenschaften der Faser nicht verändern, wie es der Anwender in seinem speziellen Fall braucht", erklärt Claus Schierz.