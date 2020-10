Die Glasmanufaktur der Familie Borowski fertigt Glaskunst, bei der noch am heißen Ofen mundgeblasen wird. Am Ende entstehen farbenfrohe Skulpturen und Objekte aus Glas, die weltweit einzigartig sind. In der Manufaktur bei unseren polnischen Nachbarn in Bolesławiec/Bunzlau werden mit traditioneller Technik und Handarbeit moderne farbenprächtige Kunstwerke kreiert. Bei der Heiß- und Kaltglasbearbeitung entstehen Wohnaccessoires wie Schalen, Vasen und Lampen, fantasievolle Lichtobjekte, aber auch bunte Figuren für Gärten und Parks. Die Farben dafür stammen von der Farbglashütte Reichenbach in der Oberlausitz.



Vor 40 Jahren legte Stanislaw Borowski den Grundstein für den weltberühmten Familienbetrieb. Seine Unikate stehen in internationalen Galerien und Museen. Aber auch private Sammler, wie Schauspielerin Whoopi Goldberg, sind von den Glaskunstwerken aus Bolesławiec/Bunzlau begeistert. Die Leidenschaft Glas fasziniert auch die drei Söhne, die heute im Familienbetrieb die Tradition von Borowski-Glas fortführen und ein altes Handwerk in modernem Design erscheinen lassen.