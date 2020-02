In Görlitz muss sich am heutigen Mittwoch der mutmaßliche Verursacher eines Großbrandes vor Gericht verantworten. Im Februar vergangenen Jahres war in Görlitz in einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit mehreren Auto-Servicebetrieben ein Feuer ausgebrochen. Es entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mechaniker fahrlässige Brandstiftung vor. Er soll das Feuer beim Ablassen von Kraftstoff verursacht haben.



Das Urteil wird noch am Mittwoch erwartet.