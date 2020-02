Wenn die alten Land Rover irgendwo auftauchen, dann sind die Geländewagen meist ein Blickfang. Manche Autoliebhaber bezeichnen die kantigen Kästen auch als fahrende Legende. Jens Günther kennt diese Blicke, wenn er mit seinem alten Defender unterwegs ist. Doch es gibt einen gravierenden Unterschied zu den meisten Oldtimern: Am Heck steigt nicht die übliche schwarze Rauchwolke auf, wenn der Görlitzer beschleunigt. Ein Kenner wird auch das rußverschmierte Auspuffrohr am Heck vermissen. Der Geländewagen wurde auf Elektroantrieb umgerüstet! "Vielleicht sollte man besser sagen aufgebaut, denn ursprünglich war das Auto bereits ein Schrotthaufen, bestehend aus Rahmen, Achsen und Resten der Karosserie", lächelt Jens Günther.

Der Auslöser für den aufwendigen Aufbau und Umbau des Land Rovers war eine fieberhafte Erkältung vor einigen Jahren. Im "Fieberwahn" haben sich zwei Träume des Oberlausitzers verknüpft. Schon immer wollte der Görlitzer einen alten Geländewagen rekonstruieren. Sein zweites Begehren war, ein umweltfreudliches Elektroauto für den Alltag zu besitzen. Doch beide Wünsche standen scheinbar im Widerspruch. Der Land Rover schluckt mehr als elf Liter Diesel auf 100 Kilometer! So etwas kann der Görlitzer mit seinem ökologischen Gewissen nicht vereinbaren. Deshalb der Traum von eigenen E-Mobil. Die Lösung des Problems: Ein Land Rover mit Elektromotor! "Als der Fieberwahn vorbei war, hat die Idee auch einer nüchternen Betrachtung stand gehalten, ", erinnert sich Günther. Bestärkt wurde der Görlitzer durch Öko-Freaks in den USA. Diese hatten bereits mehrfach schwere Kleinlaster, sogenannte Pick-up-Trucks, auf Elektroantrieb umgerüstet.

Jens Günther kontrolliert die Spannung an seinem Defender mit E-Antrieb. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

In dieser Görlitzer Hobbywerkstatt wurde der Traum vom eigenen E-Mobil verwirklicht. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Das Herzstück eines Elektrofahrzeugs in Hochvolt-Technologie ist nicht etwa der Motor, sondern der Konverter. Der Umrichter stammt aus Neuseeland. Doch auch der Motor sorgte zunächst für Kopfzerbrechen. "Dieser Motor wird unter Freaks mittlerweile als Goldstaub gehandelt", erzählt der Tüftler und zeigt unter das Fahrzeug. "Diesen Asynchronmotor hatte Siemens speziell für die deutsche Automobil-Industrie entwickelt, doch mangels Interesse wieder eingestellt."

Der Hobbyschrauber hat außer dem E-Motor nur wenige Komponenten aus Deutschland in seinem LandRover verbaut.

Deutschland ist im Bereich E-Mobilität ein Entwicklungsland, weil die Entscheider in den Chefetagen an ihren Sesseln kleben. Sie setzen aus Angst vor Veränderung zu lange auf den Verbrennungsmotor.

Der E-Motor wurde an das Verteilergetriebe angeflanscht. Deshalb blieben die Eigenschaften des 41 Jahre Geländefahrzeugs erhalten. Zur Hinterachse kann bei Bedarf die Vorderachse zugeschaltet werden. Für Fahrten in schwerem Gelände ist es weiterhin möglich, Freilauf und Differential zu sperren. Jens Günther hat den 2,5 Tonnen schweren Land-Rover aber nicht mit E-Antrieb versehen, um durch Schlamm und Dreck zu wühlen. Vielmehr war ein Fahrzeug für den Familienalltag das Ziel: "Kinder zur Schule, zum Sport zu fahren und so!"