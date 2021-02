Personalkrise Stadthallenstiftung Görlitz verliert prominente Mitstreiter

In Görlitz schlittert derzeit die Stadthallenstiftung in eine Krise. Wie MDR SACHSEN exklusiv erfuhr, haben in dieser Woche zwei prominente Mitglieder das Stadthallen-Kuratorium verlassen. Sie wollen nicht mit einem mutmaßlichen Rechtsextremen an einem Tisch sitzen.