Seit die nationalkonservative Regierungspartei PiS (Partei für Recht und Gerechtigkeit) in Warschau an der Macht ist, hat sich das deutsch-polnische Verhältnis stark abgekühlt. Die PiS stellt Polen in den Mittelpunkt, fordert 45 Milliarden Reparationleistungen für die Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg. Im polnischen Fernsehen werden täglich die Grausamkeiten der Deutschen thematisiert, welche diese im Zweiten Weltkrieg verübt haben.

Die deutschkritische Politik der Regierungspartei scheint zu wirken:

In der Görlitzer Nachbarstadt Zgorzelec drehte sich eine Verkäuferin weg, wollte eine Familie aus Görlitz nicht mehr bedienen. Kinder auf einem polnischen Spielplatz, der mit dem Geld der EU gebaut wurde, wurden als Faschisten diffamiert. Um so erstaunlicher ist auch deshalb, was eine die Aktion von Margit Kempgen nicht nur im polnischen Żeliszów (Giersdorf) ausgelöst hat.

Rettung in letzter Sekunde

Das kleine Dorf besitzt ein bedeutendes Baudenkmal mit einem ovalen Innenraum. Die einstige evangelische Kirche wird Carl Gotthard Langhans zugeschrieben, der auch das Brandenburger Tor in Berlin schuf. Die ungenutzte Kirche drohte zu verfallen, bis sich vor sechs Jahren die Warschauer Stiftung "Twoje Dziedzictwo" - deutsch "Dein Kulturerbe" - erbarmte. Die ev.Kirche in Żeliszów (Giersdorf) wird dem preußischen Baumeister Langhans zugeschrieben. Er gilt als einer der wichtigsten Architekten in Deutschland. Bildrechte: Kirchliche Stiftung Ev. Schlesien

Wer ist Carl Gotthard Langhans? Das bekannteste Werk von Carl Gotthard Langhans ist das Brandenburger Tor in Berlin. Der 1732 im schlesischen Landeshut geborene Baumeister zählt zu den wichtigsten Architekten in Preußen. Er schuf die ersten Bauten des Klassizismus in Deutschland. Langhans verband antike mit barocken und klassizistischen Formen. Er schuf ovale Säle wie im Potsdamer Marmorpalais und im Schloss Bellevue in Berlin. Zudem entwarf er für den Prinzen Heinrich von Preußen das Treppenhaus und den Muschelsaal im Schloss Rheinsberg. Auch das Schlosstheater in Charlottenburg stammt von Langhans.

Seit etwa fünf Jahren wird die Kirche schrittweise instand gesetzt. Der dazugehörige Friedhof verfiel allerdings weiter, verkam zur Müllhalde. Grabsteine verschwanden bis vor wenigen Monaten. Dann wurde die Görlitzerin Margit Kempgen auf das Dilemma im heutigen Żeliszów aufmerksam. Ihre Vorfahren stammen aus Breslau sind auf auf dem Großen Friedhof, so wie Carl Gotthard Langhans, begraben worden. 1957 wurde der Friedhof zerstört. "Friedhöfe sind Teil unserer Kultur. Mit ihrer Hilfe können die Geschichte eines Dorfes erzählen", meint die Görlitzerin. "Gerade deshalb müssen die Gottesacker mit ihren oft jahrhundertealten Epitaphien, Gräbern und Gruften erhalten werden."

Geheimnisvolles Bahrhaus für Tote

Um deutsche Friedhöfe zu retten, suchte sich Margit Kempgen Unterstützer und fand sie bei der "Gruppe zur Rettung schlesischer Kulturgüter". Bei Arbeitseinsätzen im November wurde etwa ein Drittel des evangelischen Friedhofes in Giersdorf freigelegt. Erst schauten die Einheimischen skeptisch auf dem Treiben der Deutschen. Doch dann fassten auch immer mehr Dorfbewohner an. Deutsche und Polen fassen gemeinsam an, um einen verfallenen Friedhof im polnischen Niederschlesien instand zu setzen. Bildrechte: Kirchliche Stiftung Ev. Schlesien

Auf einmal waren die Polen interessiert an der Geschichte ihres Dorfes, wurden immer neugieriger.

So kamen bei den Aktionen zahlreiche Gräber von Kindern zum Vorschein. Sie sind wahrscheinlich im 19. Jahrhundert einer Epidemie zum Opfer gefallen. Die Suche nach der Geschichte des Dorfes findet aber nicht nur in der Erde statt. Gleichzeitig forschen die Friedhofsretter in alten Kirchenbüchern, suchen in Bibliotheken und Archiven nach Hinweisen.

Der evangelische Friedhof birgt nämlich noch einige Geheimnisse. Unbekannte Grüfte wurden entdeckt und historische Quellen erzählen von einem Bahrhaus. Dort könnten die arme Leute ihre toten Angehörigen aufbahren, wenn ihnen zu Hause der Platz dafür fehlte. Solche Gebäude gab es in Schlesien nur wenige.

Projekt "Grenzgeschichte" ins Leben gerufen