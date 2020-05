Görlitz ist eine Filmstadt und schon in der DDR diente die Stadt als Kulisse für zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen. Die Defa drehte in den Gassen "Sachsens Glanz und Preußens Gloria", der sowjetische Kultregisseur Sergej Gerassimow produzierte einen Fim über die Jugend von Zar Peter den Großen. Mal diente Görlitz als Kulisse für das mittelalterliche Wien, mehrfach verkörperte Görlitz London und Paris. Die Stadt an der Neiße war sogar Venedig und New York! Nach der politischen Wende kam der Durchbruch, als sogenannte Localscouts die Stadt für Hollywood entdeckten. "Der Vorleser" mit der Oscar-Preisträgerin Kate Winslet wurde zu großen Teilen in der Görlitzer Gründerzeit gedreht.