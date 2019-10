Schakale haben einen zweifelhaften Ruf: feige, schlau, hinterlistig und durchtrieben. Der Schakal gilt als Vorbote des Bösen. Im alten Ägypten wird er mit dem Totengott in Verbindung gebracht. Der Totengott hat eine menschlich Gestalt mit dem Kopf eines Schakals. Nun erobert sich das sagenumwobene Tier offenbar ein neues Revier in der Oberlausitz. Offiziell wurde der Nachweis einer neuen Säugetierart in Sachsen im August verkündet. Der Goldschakal, ein kleiner Verwandter des Wolfes, war auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in eine Fotofalle vom staatlichen Forstamt getrabt. Einige Jäger wollen den illegalen Einwanderer ebenfalls gesehen haben, im Raum Niesky, an der Neiße und im Oberland. Entsprechende Meldungen liegen vor, sagt der Vorsitzende des Jagdverbandes Niederschlesische Oberlausitz, Hans Dieter Dohrmann.

Vor wenigen Tagen tappte ein Tier in eine Wildkamera im Raum Niesky, bei dem es sich um einen Goldschakal handeln könnte. Bildrechte: Privat