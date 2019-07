Am zukünftigen Umsiedlungsstandort von Mühlrose in der Oberlausitz haben Archäologen bis in die Bronzezeit reichende Spuren gefunden. Neben einem einzelnen Urnengrab aus der Zeit um 1.000 vor Christus entdeckten sie auf einer Fläche nahe dem heutigen Friedhof eine Siedlungsstelle. Wie das Landesamt für Archäologie am Donnerstag mitteilte, wurden auf dem insgesamt zwölf Hektar großen Areal über 400 Einzelbefunde aus verschiedenen Zeiten gesichert.

So legte man ein frühes Industriezentrum mit Überresten von hundert sogenannten Rennöfen frei. Diese wurden einst zur Verhüttung von Raseneisenerz benutzt. Der Großteil davon stand dicht an dicht wie eine regelrechte Batterie, erklärte Grabungsleiter Olaf Ullrich. Das deute auf Eisengewinnug im großen Stil hin. Auch ein kleines Grubenhaus wurde gefunden. In diesem wurde das Eisen wahrscheinlich weiterverarbeitet. Nach Angaben des Landesamtes siedelten Menschen am Ende der Bronzezeit um 800 vor Christus bei Mühlrose und später in der Römischen Kaiserzeit im Jahr 200.